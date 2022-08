Clima | l’Anbi vede nero | In Italia sarà un autunno ad altissimo rischio idrogeologico

(Di martedì 9 agosto 2022) Le violente precipitazioni localmente registrate su alcune zonene sono solo l’anticipazione di quanto, secondo gli esperti, potrebbe registrarsi con l’avvicinarsi dell’in condizionitiche ancora sconosciute per il nostro habitat. “Concentrati sulle gravi conseguenze della siccità e distratti dalle cronache del periodo, non si percepisce l’altra faccia della medaglia idrica: il territoriono, oggi più che mai, è ad, schiacciato tra un’inarrestabile cementificazione, pari ad una media annuale di 77 chilometri quadrati ed un suolo inaridito dalla lunga assenza di piogge, che lo rende impermeabile ad improvvisi rovesci, accentuando il fenomeno del ruscellamento”. Lo denuncia Francesco Vincenzi, presidente ...

Il Denaro

