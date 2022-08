Civitanova Marche, ancora un omicidio: 30enne tunisino accoltellato e ucciso sul lungomare. Caccia all'aggressore (Di martedì 9 agosto 2022) Un 30enne tunisino è stato accoltellato e ucciso durante una colluttazione, avvenuta per motivi ancora da accertare, sul lungomare sud 'Piermanni' di Civitanova Marche (Macerata), tra via Mazzini e ... Leggi su leggo (Di martedì 9 agosto 2022) Unè statodurante una colluttazione, avvenuta per motivida accertare, sulsud 'Piermanni' di(Macerata), tra via Mazzini e ...

mannocchia : Oggi Civitanova Marche, ieri Macerata. campagna elettorale 2018: Traini ferisce sei persone di origine sub-saharia… - elio_vito : Picchiare un uomo, ucciderlo, perché è di colore. E tutti a riprendere la scena. Questo è successo a Civitanova Ma… - ClaMarchisio8 : La vita non è un social network e le storie di questi ragazzi valgono più di un post. Civitanova Marche oggi, Milan… - lucabattanta : RT @autocostruttore: Civitanova Marche, tunisino muore accoltellato in una rissa di magrebini. - autocostruttore : Civitanova Marche, tunisino muore accoltellato in una rissa di magrebini. -