Carles Perez: 'Roma, era chiaro fin dall'inizio che...' (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo l'ufficialità annunciata nel primo pomeriggio, arrivano anche le prime parole di Carles Perez da nuovo giocatore del Celta Vigo:... Leggi su calciomercato (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo l'ufficialità annunciata nel primo pomeriggio, arrivano anche le prime parole dida nuovo giocatore del Celta Vigo:...

OfficialASRoma : ?? Carles Perez ceduto a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, al Celta Vigo. In… - marcoconterio : ?? ???? Confermata l'anticipazione di @MatteMoretto. Altra cessione della #Roma, Carles Perez stanotte a Vigo per la f… - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | Carles #Perez parte in serata: domani le visite con il @RCCelta - ciccia61 : RT @LAROMA24: Celta Vigo, Carles Perez: 'Venire qui era il mio desiderio, la Roma ha fatto il possibile per accontentarmi' #AsRoma https://… - sportli26181512 : Carles Perez: 'Roma, era chiaro fin dall'inizio che...': Dopo l'ufficialità annunciata nel primo pomeriggio, arriva… -