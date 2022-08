Candreva Salernitana | assalto dei granata | sono ore decisive

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialUSS1919, avviati i primi contatti con #Candreva della #Sampdoria - AlfredoPedulla : #Candreva-#Salernitana, c’è il sì senza remore. Ora si cercano ultimi accordi - TuttoSalerno : TS - Salernitana-Sampdoria, accordo totale per Candreva. Ora tocca al giocatore - okcalciomercato : Salernitana, interesse per Candreva: contatti con la Sampdoria per l’esterno - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @OfficialUSS1919, avviati i primi contatti con #Candreva della #Sampdoria -

TUTTO mercato WEB

Ore 13:00 - Lapensa a(Simone Golia - Redazione gianlucadimarzio.com) Dopo la brutta eliminazione in Coppa Italia per mano del Parma, lavuole correre ai ripari. Il ...... scrive TuttoSalernitana.com , e del contestuale no all'alter ego Depaoli, laha messo sul tavolo un biennale per Antonio. C'è l'ok della Sampdoria e dell'agente , manca solo ... Salernitana, richiesta ufficiale per Candreva. Mazzocchi resta in granata In questa finestra di calciomercato Candreva potrebbe lasciare la la Sampdoria un altro club di Serie A si è inserito, ossia la Salernitana..GENOVA - Le strade di Antonio Candreva e della Sampdoria potrebbero separarsi molto presto. L'esterno 35enne, già finito nel mirino del Monza, ha una nuova pretendente: si tratta della Salernitana di ...