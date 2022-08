Calciomercato Milan – Su Diallo piomba il West Ham | le ultime

calciomercatoit : ?? - Gazzetta_it : Tra Onyedika, Sarr e Onana spunta #Santamaria: #Milan, è casting a centrocampo - cmdotcom : #Materazzi: 'Scudetto al #Milan? L'#Inter per qualità era superiore. Ora attenzione a questa Roma' - lucapagni : #BollettinoMilan (pole position) Il difensore senegalese ha esperienza europea, arriva in prestito, gioca uno contr… - milansette : Milan, Pioli riparte da Krunic: chance con l'Udinese -

2 Timouè Bakayoko non ha preso parte alle ultime amichevoli giocate dal. Il centrocampista francese non rientra nei piani di Stefano Pioli. Gli agenti del giocatore di proprietà del Chelsea sono al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.Il prossimo avversario delsarà ilstesso e poi l'Inter'.Adriano Galliani, storico amministratore delegato del Milan per circa 30 anni, ha parlato ai microfoni di Tuttosport del rapporto di Silvio Berlusconi e i ...Il Paris Saint Germain continua a tenere nel mirino Milan Skriniar, ma con la ferma intenzione di non fare ulteriori rilanci rispetto a quanto offerto finora all'Inter (50 milioni di euro). Secondo qu ...