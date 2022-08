Calcio | la serie C inizierà il 4 settembre Legapro

(Di martedì 9 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Direttivo, ha fissato l’inizio del campionato 2022/23 a domenica 4con la prima giornata. Il primo turno eliminatorio della Coppa Italia diC è stato rinviato a data da destinarsi, successiva al via del campionato. L'articolo: lail 4 proviene da Noi Notizie..

Gazzetta_it : #Adli dice no alla #Francia e sceglie #Algeria. Che coppia con #Bennacer - Gazzetta_it : La federcalcio africana attacca #DeLaurentiis: 'L'Uefa apra un'indagine' #caf #napoli - Gazzetta_it : Inter, la porta socchiusa: #Handanovic incerto, i tifosi tornano a inneggiare a Onana - sportface2016 : Slitta l'avvio del campionato di #SerieC - NoiNotizie : Calcio: la serie C inizierà il 4 settembre -

Eurosport IT

Migliorano le condizioni dei centravanti rossoneri in vista di Milan - Udinese, esordio in campionato della squadra di Pioli. Divock Origi, fin qui alle prese con un infortunio muscolare rimediato a ...... che a dire il vero è sicuramente conosciuto agli appassionati diinternazionale, ma giunge per la prima volta nella nostraA e quindi potrebbe essere meno noto al grande pubblico. Nato ... Calcio, Serie A: Galliani: "Berlusconi pensa solo al Monza, puntiamo al decimo posto. Pogba, che rimpianto" Di seguito un comunicato diffuso dalla legapro: Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Di ...ALESSANDRIA - La serie C 2022/2023 inizierà ufficialmente il prossimo 4 settembre, sette giorni rispetto al 28 agosto, la data inizialmente prevista. Lo ...