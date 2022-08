infoitinterno : Belluno, crollo sul Pelmo sì è alzata immensa nuvola di polvere - infoitinterno : Belluno, crollo sul Pelmo sì è alzata immensa nuvola di polvere - Affaritaliani : Belluno, crollo sul Pelmo sì è alzata immensa nuvola di polvere - Emergenza24 : RT @Gazzettino: Crollo sulle Dolomiti, distacco sul monte Pelmo: una nuvola di fumo bianco si leva dalla montagna. Soccorsi in azione https… - bizcommunityit : Belluno, crollo sul monte Pelmo: scattano i soccorsi sulle Dolomiti di Val di Zoldo -

13.9 Cmartedì, Agosto 9, 2022 Sign in / Join Facebook Twitter Home Cronaca/Politica Arte, ... dalla cui parete nord questa mattina poco prima delle 8 è avvenuto un, ripreso da molte ...Dalle prime valutazioni - secondo l Cnsas di- il distacco e' avvenuto dallo stesso punto in cui, il 31 agosto del 2011, si origino' il grandeche costo' la vita ad Alberto Bonafede e ...Nella foto qui sotto l’immagine, diffusa dall’assessore regionale all’Ambiente, Gianpaolo Bottacin, della nuvola di polvere sollevatasi a seguito del rilevante crollo di roccia verificatosi sul Pelmo.Un elicottero sta sorvolando la zona, mentre diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per escludere la presenza di persone ...