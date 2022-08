Bankitalia | tassi mutui salgono a giugno al 2 | 37%

Leggi su lopinionista

(Di martedì 9 agosto 2022) ROMA – Adi interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, TAEG) si sono collocati al 2,37% (2,27 in maggio), mentre quelli sulle nuove erogazioni di credito al consumo all’8,34% (8,25 nel mese precedente). Lo rileva la Banca d’Italia nella pubblicazione ‘Banche e moneta’. Isui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari all’1,44% (1,19 nel mese precedente), quelli per importi fino a 1 milione sono all’1,97%, mentre isui nuovi prestiti di importo superiore si sono collocati all’1,15%. Sempre ai prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell’ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali, sono cresciuti del ...