Avellino, piogge torrenziali a Monteforte Irpino: sommerso il centro storico. Il sindaco: "Non uscite di casa" (Di martedì 9 agosto 2022) Monteforte Irpino, in Campania, è stato colpito da piogge torrenziali che hanno causato una colata di fango e detriti. Il sindaco Costantino Giordano e Mario Bellizzi, comandante dei provinciale dei Vigili del Fuoco, hanno sottolineato che al momento non risultano feriti. Il sindaco ha lanciato un appello su fb: "Non uscite di casa se non per urgentissimi motivi. Mi raccomando la situazione è estremamente delicata in tutta la parte alta di Monteforte, giù lungo via Loffredo e via Nazionale. Prudenza!". È stata però confermata l'evacuazione di almeno cinque persone, tra cui alcuni disabili. Nelle prossime ore le precipitazioni dovrebbero dare una tregua anche se l'allerta meteo con codice giallo è stata prorogata fino alla mattina del ...

