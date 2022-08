Alex Belli dice addio alla tv: «Prenderò un anno sabbatico» che succede? (Di martedì 9 agosto 2022) Quando si pensa al GF Vip 6 non si può fare a meno di associarlo ad Alex Belli. L'attore è stato tra i protagonisti più discussi della scorsa edizione del reality show, e anche una volta uscito dalla casa ha continuato a far parlare di sé. In queste periodo, inoltre, sono circolate delle voci che accostavano il protagonista a diversi programmi tv, tuttavia, pare che tutto ciò non si verificherà. Attraverso un tweet su Twitter, infatti, Alex ha annunciato la sua intenzione di sparire dal mondo della televisione per almeno un anno. Le sue parole, come sempre, hanno generato un bel po' di sgomento ed hanno diviso l'opinione pubblica. Da un lato, infatti, ci sono coloro i quali non aspettavano che questo, mentre dall'altro c'è chi non ha apprezzato questa ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 9 agosto 2022) Quando si pensa al GF Vip 6 non si può fare a meno di associarlo ad. L'attore è stato tra i protagonisti più discussi della scorsa edizione del reality show, e anche una volta uscito dcasa ha continuato a far parlare di sé. In queste periodo, inoltre, sono circolate delle voci che accostavano il protagonista a diversi programmi tv, tuttavia, pare che tutto ciò non si verificherà. Attraverso un tweet su Twitter, infatti,ha annunciato la sua intenzione di sparire dal mondo della televisione per almeno un. Le sue parole, come sempre, hgenerato un bel po' di sgomento ed hdiviso l'opinione pubblica. Da un lato, infatti, ci sono coloro i quali non aspettavano che questo, mentre dall'altro c'è chi non ha apprezzato questa ...

