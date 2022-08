Adani- Serie A | Gazzetta | “Alcuni talenti che sorprenderanno tutti”

Leggi su seriea24

(Di martedì 9 agosto 2022)A,- Come riporta la. Leleha fatto una sua previsione su chi in questa stagione si prenderà davvero le luci della ribalta. “Qualcuno è ancora giovane, o addirittura giovanissimo. Qualcun altro fa il grande salto per la prima volta, affacciandosi allaA dopo aver lasciato il segno in campionati minori. Lele, a sei giorni dall’inizio, ci presenta sei personaggi in cerca d’autore nel 2022-23, ognuno con il suo percorso e le sue caratteristiche, sognando comunque in grande grazie al talento”. “Non sonovolti nuovi. C’è per esempio Asllani, che dopo appena una manciata di partite a Empoli si è già guadagnato la maglia dell’Inter a 20 anni. Ora occorre confermarsi, senza bruciarsi ed essere bruciati. ...