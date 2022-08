Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 agosto 2022)DEL 8 AGOSTOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE STA PROVOCANDO DISAGI SULLA A1-NAPOLI: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI; INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA, CON CODE TRA CASTELNO E MONTE D’ORO VERSO POMEZIA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA; SULLA STESSA APPIA, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO CODE NEI PRESSI DI CIAMPINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SU QUESTO TRATTO SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral