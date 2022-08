Ultime Notizie – Morta Olivia Newton-John, il messaggio di John Travolta (Di lunedì 8 agosto 2022) “Carissima Olivia, hai reso le nostre vite decisamente migliori. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti adoro”. Si apre così il messaggio che John Travolta dedica a Olivia Newton-John, l’attrice australiana Morta a oggi all’età di 73 anni. La coppia ha interpretato Grease nel 1978, con Travolta nei panni di Danny Zuko e Olivia Newton-John nel ruolo di Sandy Olsson. “Ci vedremo lungo la strada e saremo di nuovo insieme. Sono stato tuo dal primo momento in cui ti ho visto e sarò tuo per sempre”, aggiunge Travolta, che chiude firmandosi “Tuo Danny, tuo John”. Adnkronos, ENTD, Get The ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 8 agosto 2022) “Carissima, hai reso le nostre vite decisamente migliori. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti adoro”. Si apre così ilchededica a, l’attrice australianaa oggi all’età di 73 anni. La coppia ha interpretato Grease nel 1978, connei panni di Danny Zuko enel ruolo di Sandy Olsson. “Ci vedremo lungo la strada e saremo di nuovo insieme. Sono stato tuo dal primo momento in cui ti ho visto e sarò tuo per sempre”, aggiunge, che chiude firmandosi “Tuo Danny, tuo”. Adnkronos, ENTD, Get The ...

