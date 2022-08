Supplenze GaE e GPS 2022, COME SI COMPILA DOMANDA: insegnamenti, preferenze, 104, sanzioni per rinuncia o mancata scelta sedi. FAQ (Di lunedì 8 agosto 2022) Gli aspiranti inclusi in GaE e GPS sono alle prese con la presentazione della DOMANDA online per l'attribuzione delle Supplenze al 30/06 e al 31/08, che si può inoltrare sino alle ore 14.00 del 16 agosto p.v. FAQ COMPILAzione istanza su: insegnamenti, preferenze, priorità legge 104/92, mancata presentazione della DOMANDA, rinuncia all'incarico e insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 agosto 2022) Gli aspiranti inclusi in GaE e GPS sono alle prese con la presentazione dellaonline per l'attribuzione delleal 30/06 e al 31/08, che si può inoltrare sino alle ore 14.00 del 16 agosto p.v. FAQzione istanza su:, priorità legge 104/92,presentazione dellaall'incarico e insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria. L'articolo .

lacittanews : Di Nino Sabella Gli aspiranti inclusi in GaE e GPS sono alle prese con la presentazione della doman… - orizzontescuola : Supplenze GaE e GPS 2022, se si sceglie spezzone orario si può indicare come si preferisce completare. INDICAZIONI… - zazoomblog : Supplenze GaE e GPS 2022 se si sceglie spezzone orario si può indicare come si preferisce completare. INDICAZIONI p… - ProDocente : Supplenze docenti GaE e GPS 2022/23, quando saranno pubblicate le nomine e quando si prende servizio - ProDocente : Supplenze Gps e Gae, gli uffici scolastici ripubblicheranno le graduatorie per correggere gli errori? [VIDEO] -