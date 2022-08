Sport in tv oggi (lunedì 8 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di lunedì 8 agosto 2022) Una nuova settimana di gare ha inizio quest’oggi, lunedì 8 agosto. Un programma intenso che vedrà il ciclismo protagonista con le frazioni n.4 del Tour Cycliste International de la Guadeloupe e della Volta a Portugal em Bicicleta. Basket protagonista con la sfida tra Italia e Turchia valida per gli Europei femminili Under18. Si entra nel vivo con il tennis: prendono il via il WTA di Toronto e l’ATP di Montreal. Italia in campo con Martina Trevisan e Fabio Fognini. Nel terzo pomeriggio di scena l’importante meeting di atletica leggera, il Gyulai Istvan Memorial, tappa del Continental Tour a Szekesfehervar (Ungheria), Dove Gianmarco Tamberi si testerà per comprendere le proprie condizioni in vista degli Europei di Monaco. In serata la Sardinia Cup di pallanuoto con il Settebello che affronterà la Grecia ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) Una nuova settimana di gare ha inizio quest’. Unintenso che vedrà il ciclismo protagonista con le frazioni n.4 del Tour Cycliste International de la Guadeloupe e della Volta a Portugal em Bicicleta. Basket protagonista con la sfida tra Italia e Turchia valida per gli Europei femminili Under18. Si entra nel vivo con il tennis: prendono il via il WTA di Toronto e l’ATP di Montreal. Italia in campo con Martina Trevisan e Fabio Fognini. Nel terzo pomeriggio di scena l’importante meeting di atletica leggera, il Gyulai Istvan Memorial, tappa del Continental Tour a Szekesfehervar (Ungheria),Gianmarco Tamberi si testerà per comprendere le proprie condizioni in vista degli Europei di Monaco. In serata la Sardinia Cup di pallanuoto con il Settebello che affronterà la Grecia ...

AliprandiJacopo : ?? Sul Corriere dello Sport di oggi uno speciale di 25 pagine su Dybala realizzato da @Marco_Evang e Massimo Perrone… - ansacalciosport : Calcio: Samp, sbloccato Damsgaard, firma con il Brentford. Il danese partito oggi da Genova per Londra | #ANSA - Latina_Oggi : Latina, tre gol alla Viterbese in amichevole Più che positivo il primo 'assaggio' di campionato dei nerazzurri impe… - FiorinoLuca : Oggi in edicola sul Corriere dello Sport la mia intervista a Vincenzo Santopadre ?? Un altro traguardo raggiunto ?? - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Primapagina @Gazzetta_it: '#Skriniar, @Inter che fai?' - #Calciomercato #Inter #transfers -