Rovigo | disperso in mare per ore | trovato vivo dai vigili del fuoco

E' successo a Porto Tolle () nelle prime ore di oggi. Protagonista un giovane di 29 anni del ... Ilsi era aggrappato a degli scogli al largo di Santa Giulia. E' stato isolato per quasi ...È stato trovato aggrappato agli scogli e tratto in salvo dopo una notte di ricerche il 29ennein mare a Porto Tolle, in provincia di. Si era tuffato in acqua insieme a degli amici per un bagno di notte. Ma tornando verso la spiaggia il gruppo si è accorto che qualcuno mancava ...Il bagno di notte. Il 29enne aveva deciso di fare un bagno notturno insieme ad altri quattro amici entrando dalla spiaggia di Barricata. È stato trovato aggrappato agli scogli e tratto in salvo dopo u ...Il giovane del posto aveva fatto un bagno notturno insieme a quattro amici: è stato trovato aggrappato a uno scoglio ...