Putin non ha il dito sul pulsante. Il mondo nucleare dopo l’invasione (Di lunedì 8 agosto 2022) "Lo scorso 27 febbraio, il mondo ha trattenuto il fiato. Mentre le forze armate russe occupavano la centrale di Cernobyl, il presidente Vladimir Putin ordinava di porre le forze nucleari in “regime speciale di servizio di combattimento”, scrive Bruno Tertrais su Le Point il 28 luglio. Lo stesso giorno, la Bielorussia cambiava la sua Costituzione per poter accogliere delle armi nucleari russe. Il fantasma della crisi di Cuba riemergeva. Questa guerra è un conflitto “in un’atmosfera nucleare”: i timori suscitati dalle operazioni militari attorno alle centrali nucleari, il presunto interesse dell’Ucraina per l’arma nucleare evocato dal presidente russo, fino ai molteplici riferimenti alla dissuasione nucleare russa e alla sua decisione di cambiare la postura delle forze strategiche… Tre lezioni possono ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 8 agosto 2022) "Lo scorso 27 febbraio, ilha trattenuto il fiato. Mentre le forze armate russe occupavano la centrale di Cernobyl, il presidente Vladimirordinava di porre le forze nucleari in “regime speciale di servizio di combattimento”, scrive Bruno Tertrais su Le Point il 28 luglio. Lo stesso giorno, la Bielorussia cambiava la sua Costituzione per poter accogliere delle armi nucleari russe. Il fantasma della crisi di Cuba riemergeva. Questa guerra è un conflitto “in un’atmosfera”: i timori suscitati dalle operazioni militari attorno alle centrali nucleari, il presunto interesse dell’Ucraina per l’armaevocato dal presidente russo, fino ai molteplici riferimenti alla dissuasionerussa e alla sua decisione di cambiare la postura delle forze strategiche… Tre lezioni possono ...

