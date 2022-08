Nuoto, Europei Roma 2022: Adam Peaty ancora out, non difenderà i Titoli nella Capitale (Di lunedì 8 agosto 2022) Adam Peaty non parteciperà agli Europei di Roma 2022. Il nominativo del fuoriclasse inglese non è presente nelle entry list della rassegna continentale, probabilmente a causa delle controprestazioni ottenute ai Giochi del Commonwealth in cui ha gareggiato in una condizione di forma non ancora ottimale dopo le otto settimane di stop per la frattura del piede. Dopo il forfait a Budapest, Peaty è costretto dunque a rinunciare ad un altro importante appuntamento. La sua assenza si aggiunge a quella dei russi e bielorussi, che non potranno difendere il loro titolo di campioni europeo in carica. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022)Peaty non parteciperà aglidi. Il nominativo del fuoriclasse inglese non è presente nelle entry list della rassegna continentale, probabilmente a causa delle controprestazioni ottenute ai Giochi del Commonwealth in cui ha gareggiato in una condizione di forma non ancora ottimale dopo le otto settimane di stop per la frattura del piede. Dopo il forfait a Budapest, Peaty è costretto dunque a rinunciare ad un altro importante appuntamento. La sua assenza si aggiunge a quella dei russi e bielorussi, che non potranno difendere il loro titolo di campioni europeo in carica. SportFace.

