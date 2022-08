Milan | si ritorna sul mercato per sostituire Tonali

(Di lunedì 8 agosto 2022) L’infortunio di Sandropotrebbe far muovere sulil, e tra i tanti spunta un centrocampista specificostarà fermo ai box minimo due settimane, e per compensare tale assenza ilè tornato sul. Come riportato da Sky Sport, ilpunta forte sul centrocampista del Sassuolo Frattesi: giocatore che il Sassuolo valuta minimo 20 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

_ilFrancis : Incroci dopo anni amico di vecchia data, in 20' ti racconta grossomodo gli ultimi 15 anni della sua vita, ci si aug… - littlethingbe : @Frances46510198 @danielfsperanza @MilanPress_it Perché? Riuscendo a mantenere il controllo del giocatore secondo m… - infoitsport : Milan, bella vittoria contro il Vicenza ma ritorna lo spauracchio infortuni - zazoomblog : Milan bella vittoria contro il Vicenza ma ritorna lo spauracchio infortuni - #Milan #bella #vittoria #contro - PianetaMilan : .@acmilan , bella vittoria contro il #Vicenza ma ritorna lo spauracchio infortuni #ACMilan #Milan #SempreMilan -

21:21 - Davide Frattesi è finito nel mirino di Juventus e. 13:04 - Sfuma l'ipotesi ... 13:31 - Femminile: dopo tre anniGiorgia Tudisco , è ufficiale. 22 LUGLIO 23:54 - UFFICIALE: ...Sabato 6 agosto, in occasione dell'amichevole contro il, debutterà la prima maglia dei ...il logo R in blu. Le divise del portiere sono distinte da colori fluo importanti: azzurro per la ...Il rischio, però, è quello di dover fare a meno di Skriniar e di trovarsi a doverlo sostituire con poco tempo a disposizione. Ora, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il PSG potrebb ...L’infortunio di Sandro Tonali potrebbe far muovere sul mercato il Milan, e tra i tanti spunta un centrocampista specifico Tonali starà fermo ai box minimo due settimane, e per compensare tale assenza ...