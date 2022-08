Mara Venier in vacanza, esplosione di curve in costume: come si è mostrata (Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo una stagione attiva in TV, Mara Venier si è concessa un po’ di riposo in compagnia di suo marito volando a Santo Domingo. In spiaggia ha sfoggiato un costume nero che esalta le curve sinuose. Mara Venier non rinuncia ad una vacanza al mare e, dopo aver finalmente archiviato gli impegni lavorativi, ha raggiunto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo una stagione attiva in TV,si è concessa un po’ di riposo in compagnia di suo marito volando a Santo Domingo. In spiaggia ha sfoggiato unnero che esalta lesinuose.non rinuncia ad unaal mare e, dopo aver finalmente archiviato gli impegni lavorativi, ha raggiunto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Valina_91 : Twitter si riconferma il social delle pecore che credono a tutto quello che si scrive, perché oh il meme con Tina c… - KateSteele89 : RT @larryhlbe: io voglio una mega reunion condotta da Mara Venier in prima serata con tutto il cast originale dalla prima puntata della pri… - zazoomblog : Mara Venier fa la spesa a Santo Domingo è il suo posto preferito - #Venier #spesa #Santo #Domingo #posto - LucianoVerre : >>> IL FICCANASO <<< Signora MARA VENIER, lei è simpaticissima in TV e in privato e perciò le chiediamo:'Simpat… - gishungry : ho sognato mara venier -