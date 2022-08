Le violenze di Israele a Gaza e la presunta dignità di uno Stato (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago – L’ennesimo attacco di Israele sulla striscia di Gaza non può che portare alle “solite” e naturali riflessioni. Quelle in cui ingenuamente ci si chiede quanto certe azioni possano ancora essere protette, occultate e perfino giustificate. L’ingenuità, per quanto caratteristica passibile di critica, può essere uno strumento utile. Perché anche solo immaginare la giustizia, prima di tutto, è importante. Nella speranza che un giorno, prima o poi, ci si possa avvicinare. Senza neanche la visione di essa, tutto è perduto in partenza. Israele, Gaza e la dignità perduta Israele e la dignità perduta. O chissà se mai posseduta. Attacchi, senza freni, e spesso senza pietà. Perché il ministro della Difesa Benny Gantz aveva solennemente dichiarato già due giorni fa di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago – L’ennesimo attacco disulla striscia dinon può che portare alle “solite” e naturali riflessioni. Quelle in cui ingenuamente ci si chiede quanto certe azioni possano ancora essere protette, occultate e perfino giustificate. L’ingenuità, per quanto caratteristica passibile di critica, può essere uno strumento utile. Perché anche solo immaginare la giustizia, prima di tutto, è importante. Nella speranza che un giorno, prima o poi, ci si possa avvicinare. Senza neanche la visione di essa, tutto è perduto in partenza.e laperdutae laperduta. O chissà se mai posseduta. Attacchi, senza freni, e spesso senza pietà. Perché il ministro della Difesa Benny Gantz aveva solennemente dichiarato già due giorni fa di ...

