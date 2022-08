Incidente sul lavoro in Campania | 41enne vola giù da impalcatura

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 8 agosto 2022) Ancora unsulin. Questa mattina un operaio è caduto da un’nel cantiere edile della scuola elementare ad Olevano sul Tusciano in provincia di Salerno. L’uomo, di origini rumene ma residente ad Angri, è caduto da un’altezza di circa 10 metri mentre era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione. Le cause di quanto accaduto sono in corso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.