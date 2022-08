Gianni Sperti non resiste e lo bacia davanti a tutti: si tratta di un ex gieffino (Di lunedì 8 agosto 2022) Gianni Sperti e Biagio D'Anelli si sarebbero lasciati andare a effusioni più spinte del solito in occasione di un evento al famoso Twiga Beach Club. A fare da colonna sonora, un brano dei Kolors. La band partenopea è stata invitata tra gli ospiti che hanno musicato e animato le serate del prestigioso locale. Biagio D'Anelli, 38 anni, è un ex-gieffino. Il talent scout e dj di San Giovanni Rotondo ha partecipato all'undicesima edizione del celebre programma televisivo. In più è tornato nella casa del Grande Fratello dieci anni dopo, in occasione della sesta edizione del Grande Fratello VIP. È a quel periodo che risale il flirt con Miriana Trevisan, altro motivo di celebrità per D'Anelli. Il talent scout e dj è famoso per aver avuto diverse frequentazioni e brevi relazioni fuori e dentro la casa del GF. Nel caso del flirt con la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 8 agosto 2022)e Biagio D'Anelli si sarebbero lasciati andare a effusioni più spinte del solito in occasione di un evento al famoso Twiga Beach Club. A fare da colonna sonora, un brano dei Kolors. La band partenopea è stata invitata tra gli ospiti che hanno musicato e animato le serate del prestigioso locale. Biagio D'Anelli, 38 anni, è un ex-. Il talent scout e dj di San Giovanni Rotondo ha partecipato all'undicesima edizione del celebre programma televisivo. In più è tornato nella casa del Grande Fratello dieci anni dopo, in occasione della sesta edizione del Grande Fratello VIP. È a quel periodo che risale il flirt con Miriana Trevisan, altro motivo di celebrità per D'Anelli. Il talent scout e dj è famoso per aver avuto diverse frequentazioni e brevi relazioni fuori e dentro la casa del GF. Nel caso del flirt con la ...

basciagonixever : RT @InesGiochi: @Sophie_codegoni ?? con Gianni Sperti a Forte dei Marmi #basciagoni #TwigaBeachClub - giul91 : Da quel famoso volo in terra Gianni Sperti non è più lo stesso - InesGiochi : @Sophie_codegoni ?? con Gianni Sperti a Forte dei Marmi #basciagoni #TwigaBeachClub - musiclover_blu : Vabbè comunque Alberto non avrà ballato con Gianni Sperti ma ha fatto una storia mentre sbagliava il testo di quell… - Frances99991352 : RT @Marina111tznfrr: Sophie e Gianni Sperti #basciagoni -