Gaza - Israele | il cessate il fuoco regge Riaperti i valichi di frontiera sulla Striscia

Un razzo è stato abbattuto dall'Iron Dome pochi minuti dopo l'inizio della tregua, ma poi la nottata è stata calma sia asia in. E quest'ultimo ha annunciato la riapertura del valico ...Secondo, molte delle vittime civili nella Striscia disarebbero state causate dai razzi dei jihadisti. Secondo la Jihad islamica l'accordo "contiene l'impegno dell'Egitto" a lavorare per ...Tel Aviv, 8 agsto 2022 - Dopo l'annuncio di ieri sul cessate il fuoco tra Israele e Jihad islamica a Gaza (con la mediazione dell'Egitto), c'erano dubbi che questo in effetti avvenisse, viste non solo ...È entrato in vigore il cessate il fuoco tra Israele e la Jihad islamica, raggiunto grazie alla mediazione dell’Egitto.