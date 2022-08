Da FIFA 23 a Pokémon Violetto Scarlatto | elenco e data d’uscita dei videogiochi più attesi da qui a fine 2022

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 8 agosto 2022) Un finale delche si preannuncia essere bollente sotto il profilo deiin uscita. Oggi vi elenchiamo una selezione dei migliori, da tenere sottocchio poiché in uscita da qui ai prossimi mesi – precisamente entro ladell’anno solare. Le migliori uscite da qui a– 8822 www.computermagazine.itSettembre, ottobre, novembre e dicembre. Notoriamente quattro mesi bollenti sotto il profilo delle uscite diche, in questo, sono state molteplici e di qualità. Se la prima parte dell’anno ci ha regalato perle del calibro di Elden Ring e Horizon Forbidden West, la proverbiale “zona Cesarini” dell’anno è pronta a regalarci ulteriori gioie videoludiche. Le piattaforme prese in esame in questa nostra breve lista dei più ...