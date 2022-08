Colpisce l'ex moglie con una balestra, poi si uccide (Di lunedì 8 agosto 2022) Un uomo residente a Torre di Mosto (Venezia) ha tentato di uccidere l'ex moglie utilizzando una balestra, poi si è tolto la vita nel garage della propria abitazione. L'allarme è stato lanciato nel ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 8 agosto 2022) Un uomo residente a Torre di Mosto (Venezia) ha tentato dire l'exutilizzando una, poi si è tolto la vita nel garage della propria abitazione. L'allarme è stato lanciato nel ...

Colpisce ex moglie con balestra, poi si uccide Un uomo residente a Torre di Mosto (Venezia) ha tentato di uccidere l'ex moglie utilizzando una balestra, poi si è tolto la vita nel garage della propria abitazione. L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di oggi. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine.