Ciclismo femminile, Tour of Scandinavia 2022: Vos va a caccia del quarto trionfo. Presente Vollering, Italia al via con nove atlete (Di lunedì 8 agosto 2022) Continua la stagione di Ciclismo femminile. Inizierà domani, martedì 9 agosto 2022, il Tour of Scandinavia, corsa a tappe che si concluderà poi il 14 agosto dopo sei tappe che si preannunciano ricche di spettacolo. Si partirà dalla Danimarca (Copenhagen), si passerà dalla Svezia e si arriverà, dopo 832 km complessivi, in Norvegia (Holden). Focalizzando l’attenzione sull’altimetria delle sei tappe, le prime quattro frazioni e l’ultima non presentano grandi asperità. Le uniche difficoltà saranno infatti soltanto alcuni piccoli saliscendi, ma nel complesso saranno tappe adatte alle atlete più veloci in volata (l’unica eccezione potrebbe essere la terza frazione, dove si taglierà il traguardo dopo un piccolo strappo). La vincitrice della corsa si deciderà quindi quasi sicuramente nella ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) Continua la stagione di. Inizierà domani, martedì 9 agosto, ilof, corsa a tappe che si concluderà poi il 14 agosto dopo sei tappe che si preannunciano ricche di spettacolo. Si partirà dalla Danimarca (Copenhagen), si passerà dalla Svezia e si arriverà, dopo 832 km complessivi, in Norvegia (Holden). Focalizzando l’attenzione sull’altimetria delle sei tappe, le prime quattro frazioni e l’ultima non presentano grandi asperità. Le uniche difficoltà saranno infatti soltanto alcuni piccoli saliscendi, ma nel complesso saranno tappe adatte allepiù veloci in volata (l’unica eccezione potrebbe essere la terza frazione, dove si taglierà il traguardo dopo un piccolo strappo). La vincitrice della corsa si deciderà quindi quasi sicuramente nella ...

