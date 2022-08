Blessin elogia Coda e avvisa il Genoa | “Mi hanno fatto arrabbiare”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGenova – Al termine della sfida valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Benevento, Alexanderha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dal tecnico tedesco deldopo la gara contro i giallorossi di Fabio Caserta. Prestazione – Mi sono arrabbiato perché dovevamo essere più furbi e difendere meglio, visto che nel primo tempo avremmo potuto segnare più gol. Abbiamo creato ma poi c’è stato un calo di concentrazione, ci siamo abbassati troppo e questo mi dà più fastidio. Non siamo stati sul pezzo nei momenti giusti. Dobbiamo parlarne apertamente in allenamento. Sappiamo a che punto siamo, dobbiamo stare con i piedi per terra, c’è molto da lavorare. Ho visto un buon primo tempo ma dobbiamo stare più sul pezzo. C’è un margine di miglioramento nello stare più compatti e nel recuperare ...