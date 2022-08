Barbara D’Urso, aggressione nello studio: scoppia il panico in diretta tv (Di lunedì 8 agosto 2022) nello studio di Barbara D’Urso, precisamente nel corso della trasmissione Pomeriggio 5, si è totalmente generato il caos. Una situazione che non si era mai verificata precedentemente. Tutti sono rimasti totalmente sconvolti. Ecco cos’è successo Dal primo settembre del 2008, su Canale 5, è iniziata la trasmissione Pomeriggio 5. Il programma ad oggi ha raggiunto la quattordicesima edizione e, con la conduzione di Barbara D’Urso, viene trasmesso direttamente dallo studio 15 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. Gli ingredienti principali di questa trasmissione sono diversi. Pomeriggio 5 tratta diverse tematiche e concentra principalmente l’attenzione su approfondimenti inerenti a avvenimenti di cronaca, costume, ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 8 agosto 2022)di, precisamente nel corso della trasmissione Pomeriggio 5, si è totalmente generato il caos. Una situazione che non si era mai verificata precedentemente. Tutti sono rimasti totalmente sconvolti. Ecco cos’è successo Dal primo settembre del 2008, su Canale 5, è iniziata la trasmissione Pomeriggio 5. Il programma ad oggi ha raggiunto la quattordicesima edizione e, con la conduzione di, viene trasmessomente dallo15 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. Gli ingredienti principali di questa trasmissione sono diversi. Pomeriggio 5 tratta diverse tematiche e concentra principalmente l’attenzione su approfondimenti inerenti a avvenimenti di cronaca, costume, ...

orfea5 : @BrianaTinuviel Barbara d'urso ?? davvero? Ma occasionalmente ?? - UllaCarlini4 : @sisonokevin @Soleil_stasi Sei e sempre resterai falsa. Io se fossi x me tutta questa pubblicità non te la avrei da… - zazoomblog : Piscina e giardino immenso: avete mai visto la casa vacanze di Barbara D’Urso? - #Piscina #giardino #immenso:… - Iamdavide1 : @carmelitadurso 'Ooh guarda che io sono una dottoressa non sono mica Barbara d'urso!' - BATUFFOLEEKN0W : BARBARA D'URSO È TORO????? -