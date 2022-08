Anne Heche: l'attrice è in coma e in gravi condizioni in ospedale (Di lunedì 8 agosto 2022) Un portavoce di Anne Heche ha aggiornato sulla situazione dell'attrice rivelando che è in coma e ricoverata in gravi condizioni dopo l'incidente. Le condizioni di Anne Heche sono più gravi di quanto inizialmente comunicato, come rivela ora il sito Deadline. Un portavoce dell'attrice ha infatti aggiornato sulla sua situazione dopo l'incidente avvenuto pochi giorni fa e le prime notizie che sostenevano fosse in condizioni stabili. Il nuovo aggiornamento su Anne Heche dichiara: "In questo momento è in una condizione estremamente critica e ha dei significativi problemi polmonari che richiedono la ventilazione meccanica e delle ustioni che richiedono un ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 agosto 2022) Un portavoce diha aggiornato sulla situazione dell'rivelando che è ine ricoverata indopo l'incidente. Ledisono piùdi quanto inizialmente comunicato, come rivela ora il sito Deadline. Un portavoce dell'ha infatti aggiornato sulla sua situazione dopo l'incidente avvenuto pochi giorni fa e le prime notizie che sostenevano fosse instabili. Il nuovo aggiornamento sudichiara: "In questo momento è in una condizione estremamente critica e ha dei significativi problemi polmonari che richiedono la ventilazione meccanica e delle ustioni che richiedono un ...

