(Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo il caso dellaRai Elisa Anzaldo e la sua battuta su Giorgia Meloni, nuovo screzio tra i giornalisti Rai e gli esponenti di Fratelli d’Italia. Protagonisti del nuovo caso sono stati il co-fondatore di FdI, Guido, e ilSenio Bonini, durante l’edizione mattutina del Tg1. Mentre l’esponente di Fratelli d’Italia parlava del Pnrr, Bonini ha interrotto, puntualizzando: «Però Fratelli d’Italia ha votato 5 volte no sul Pnrr all’inizio, questo lo dobbiamo ricordare». Una precisazione che ha innescato una replica piccata del co-fondatore di Fratelli d’Italia contro il: «Leiil conduttore, nonla parte». In tutta risposta, Bonini ha replicato: «No, io faccio il conduttore e richiamo alla memoria, poi le ...

Altro scontro FdI vs Tg1, Crosetto sbotta per una domanda del giornalista Rai: «Non faccia la parte…» – Il video