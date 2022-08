Alice Scagni, storia della ragazza uccisa dal fratello. La madre denuncia: “Mi sono stati uccisi due figli” (Di lunedì 8 agosto 2022) Alice Scagni aveva 34 anni e lo scorso maggio è stata uccisa a coltellata dal fratello. La mamma della donna uccisa e del figlio incarcerato, ha scritto una lettera di denuncia al procuratore chiedendo di inserire nel processo le telefonate di aiuto che la famiglia ha fatto per i problemi mentali del figlio. Alice Scagni, storia della ragazza uccisa dal fratello Alice Scagni aveva 34 anni ed era sposata con Gianluca (studi in economia in comune). i due avevano avuto un bambino e vivevano a Quinto, in via Fabrizi. Lo scorso 1° maggio a Genova, la donna è stata uccisa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 agosto 2022)aveva 34 anni e lo scorso maggio è stataa coltellata dal. La mammadonnae delo incarcerato, ha scritto una lettera dial procuratore chiedendo di inserire nel processo le telefonate di aiuto che la famiglia ha fatto per i problemi mentali delo.dalaveva 34 anni ed era sposata con Gianluca (studi in economia in comune). i due avevano avuto un bambino e vivevano a Quinto, in via Fabrizi. Lo scorso 1° maggio a Genova, la donna è stata...

