Abusi su un bimbo di 7 anni disabile | il padre scopre l’orrore della madre e la denuncia

Leggi su tvzap

(Di lunedì 8 agosto 2022) Orrore a Capo d’Orlando, in provincia di Messina. La vittima di questo dramma è un bambino di 7 affetto da disabilità psico-motoria. Il bombo ha subitosessuali da parte di una donna di 46nonché sua. Ildel piccolo ha scopertoche il piccolo stava vivendo in casa sua e non ha potuto fare altro chere la donna. Donna abusa del figlio di 7: ildellaIldel bambino ha scopertoche la donna compieva sul figlio e l’ha subitota. Come ha capito quello che stava succedendo? L’uomo ha trovato una registrazione audio sul telefoninofiglia, anche lei minorenne, ...