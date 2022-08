Vicofaro | denunciato il prete dei migranti don Biancalani

zazoomblog : Vicofaro: Don Biancalani denunciato non ha consentito i controlli delle autorità nei locali dove ospita migranti -… - FirenzePost : Vicofaro: Don Biancalani denunciato, non ha consentito i controlli delle autorità nei locali dove ospita migranti - qn_lanazione : Vicofaro, denunciato don Biancalani - Nazione_Pistoia : Vicofaro, denunciato don Biancalani -

LA NAZIONE

Non ha consentito i controlli di Asl e municipale. La difesa: 'Non ero presente, ma avevo dato ...Non ha consentito i controlli di Asl e municipale. La difesa: 'Non ero presente, ma avevo dato ... Vicofaro, denunciato don Biancalani Il parroco pistoiese è stato denunciato per non aver permesso agli ispettori di Asl e agli agenti della municipale, in sua assenza, di effettuare un controllo nell parrocchia dove ospita alcuni migran ...VICOFARO – Don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro a Pistoia, è stato denunciato “per non aver consentito i controlli di Asl e Municipale nella parrocchia di Vicofaro dove accoglie degli immigrati ...