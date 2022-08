Troppa fiducia (oppure) zero rispetto per Spalletti? (Di domenica 7 agosto 2022) Troppa fiducia (oppure) zero rispetto. Due ipotesi distanti, diametralmente opposte, che non lasciano spazio a compromessi o mezze misure. Nel momento in cui si smantella una squadra che ha sfiorato lo Scudetto e raggiunto la Champions dopo due anni, solo una delle due strade può essere quella giusta. Troppa fiducia in Spalletti? Troppa presunzione che con qualsiasi giocatore a disposizione sia capace di assicurarsi almeno la qualificazione Champions, così come dimostra la sua storia? Troppa convinzione che pur togliendogli Ospina e Koulibaly, il suo “patron” e il suo “comandante” per il quale si sarebbe incatenato, non cambino gli obiettivi? Troppa certezza che la sua identità tattica ed il ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 7 agosto 2022). Due ipotesi distanti, diametralmente opposte, che non lasciano spazio a compromessi o mezze misure. Nel momento in cui si smantella una squadra che ha sfiorato lo Scudetto e raggiunto la Champions dopo due anni, solo una delle due strade può essere quella giusta.inpresunzione che con qualsiasi giocatore a disposizione sia capace di assicurarsi almeno la qualificazione Champions, così come dimostra la sua storia?convinzione che pur togliendogli Ospina e Koulibaly, il suo “patron” e il suo “comandante” per il quale si sarebbe incatenato, non cambino gli obiettivi?certezza che la sua identità tattica ed il ...

