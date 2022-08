Roma, stalker rifiuta il braccialetto elettronico: 'Non sono un cane' - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 7 agosto 2022) braccialetto elettronico Roma, 7 agosto 2022 " stalker rifiuta il braccialetto elettronico urlando ai carabinieri: "Non mi ritengo un cane". È successo a un 44enne di Cave , piccolo centro in ... Leggi su quotidiano (Di domenica 7 agosto 2022), 7 agosto 2022 "ilurlando ai carabinieri: "Non mi ritengo un". È successo a un 44enne di Cave , piccolo centro in ...

alexbyone1927 : Roma Twitter gli stalker ?????? - faeryqveen : RT @poison0vs: raga non fate le stalker pazze che pedinate joseph quinn a destra e a manca perché vengo a roma non per lui MA PER VOI LASCI… - lyralilith : Persona mi ha chiesto se si sa dove joseph quinn alloggia e spero stesse scherzando perchè non mi piace lo stalker… - yoshiiloveusm : RT @poison0vs: raga non fate le stalker pazze che pedinate joseph quinn a destra e a manca perché vengo a roma non per lui MA PER VOI LASCI… - joelovebot : RT @poison0vs: raga non fate le stalker pazze che pedinate joseph quinn a destra e a manca perché vengo a roma non per lui MA PER VOI LASCI… -