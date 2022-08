Roma-Shakhtar Donetsk, all’Olimpico presente anche Marcell Jacobs (Di domenica 7 agosto 2022) Un ospite d’eccezione all’Olimpico per la presentazione della Roma in vista dell’imminente campionato. In occasione dell’amichevole contro lo Shakthar Donetsk, in tribuna c’è anche Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri e della 4×100 si gode la serata con la fidanzata Nicole Daza. Il velocista azzurro sarà protagonista negli Europei di atletica di Monaco che scatteranno il prossimo 15 agosto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Un ospite d’eccezioneper la presentazione dellain vista dell’imminente campionato. In occasione dell’amichevole contro lo Shakthar, in tribuna c’è. Il campione olimpico dei 100 metri e della 4×100 si gode la serata con la fidanzata Nicole Daza. Il velocista azzurro sarà protagonista negli Europei di atletica di Monaco che scatteranno il prossimo 15 agosto. SportFace.

OfficialASRoma : ?? Presentazione: live sui nostri canali social ?? Partita: in Italia live su DAZN ?? Blanco: live sul nostro account… - OfficialASRoma : ?? Apertura cancelli: 18:15 ?? Presentazione squadra: 19:45 ?? Calcio d'inizio: 20:45 ?? Performance di Blanco: fine pr… - OfficialASRoma : ?? Roma-Shakhtar è SOLD OUT! ?? Grazie a tutti i tifosi giallorossi! ???? ?? La serata inizierà alle 19:45 con la pre… - rebeccalandi88 : Diretta Roma-Shakhtar 0-0, Dybala in campo con Zaniolo, Wijnaldum in panchina. Pellegrini: «Ripartiamo per nuove vi… - sportface2016 : Anche #Jacobs all'Olimpico per #RomaShakhtar -