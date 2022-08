Rientra dall’infortunio e si fa ancora male | il futuro di McKennie appeso a un filo

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 7 agosto 2022)ha dimostrato di essere un giocatore adatto per essere una riserva alla Juve, per questo motivo rischia sempre di più il posto. Uno dei giocatori che sicuramente ha deluso le aspettative della tifoseria juventina è stato lo statunitense Weston, un giocatore che avrebbe dovuto diventare sempre di più importante all’interno della squadra, ma che una serie di problemi fisici lo stanno rallentando sempre di più nel processo di crescita. LaPresseIn questa stagione la Juventus dovrà ripartire da zero, con tantissimi giocatori che sono ormai stati considerati assolutamente inadatti per poter puntare a grandi traguardi, in particolar modo per quanto riguarda la statunitense Weston, un ragazzo che non è assolutamente riuscito a perfezionarsi e a migliorarsi in modo sensibile e importante. Le sue prestazioni infatti ...