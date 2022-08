Napoli, ore caldissime per Raspadori: succederà in serata (Di domenica 7 agosto 2022) Sono ore caldissime in casa Napoli. Gli azzurri da diversi giorni hanno avviato dei contatti con il Sassuolo per Giacomo Raspadori, ma in queste ore la trattativa potrebbe subire un decollo decisivo. In questa settimana c’è stato il primo contatto diretto fra i partenopei e i neroverdi. Tuttavia, però, le parti si sarebbero dovute aggiornare nuovamente nella giornata di domani. Ma, a quanto pare, le cose sono cambiate. Raspadori Sassuolo Napoli Stando alle ultime di Gianluca Di Marzio, in serata è possibile che ci sia un nuovo contatto diretto tra De Laurentiis e Carnevali per parlare di Raspadori. L’intenzione del Napoli sarebbe di chiudere la trattativa entro domani. Le prossime ore saranno decisive, ma Raspadori pian ... Leggi su rompipallone (Di domenica 7 agosto 2022) Sono orein casa. Gli azzurri da diversi giorni hanno avviato dei contatti con il Sassuolo per Giacomo, ma in queste ore la trattativa potrebbe subire un decollo decisivo. In questa settimana c’è stato il primo contatto diretto fra i partenopei e i neroverdi. Tuttavia, però, le parti si sarebbero dovute aggiornare nuovamente nella giornata di domani. Ma, a quanto pare, le cose sono cambiate.SassuoloStando alle ultime di Gianluca Di Marzio, inè possibile che ci sia un nuovo contatto diretto tra De Laurentiis e Carnevali per parlare di. L’intenzione delsarebbe di chiudere la trattativa entro domani. Le prossime ore saranno decisive, mapian ...

