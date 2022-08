Napoli, lite per viabilità finisce nel sangue: 27enne preso a coltellate e bottigliate (Di domenica 7 agosto 2022) Accoltellato sotto gli occhi dell’amico in via Mezzocannone, nel cuore del centro storico di Napoli. Vittima un 27enne napoletano soccorso al CTO e non in pericolo di vita. Napoli, accoltellato sotto gli occhi dell’amico: torna la movida violenta Ad avviare le indagini i carabinieri della stazione di Marianella (Napoli), intervenuti pochi minuti dopo la mezzanotte L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 7 agosto 2022) Accoltellato sotto gli occhi dell’amico in via Mezzocannone, nel cuore del centro storico di. Vittima unnapoletano soccorso al CTO e non in pericolo di vita., accoltellato sotto gli occhi dell’amico: torna la movida violenta Ad avviare le indagini i carabinieri della stazione di Marianella (), intervenuti pochi minuti dopo la mezzanotte L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

