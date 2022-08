Juventus, Allegri: “Morata è molto forte ma non è nostro” (Di domenica 7 agosto 2022) Juventus Morata- La Juventus continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali da svolgere. Oggi i Bianconeri sono stati sconfitti per 4-0 alla Continassa contro l’Atletico Madrid, tripletta dell’ex Morata. L’allenatore dei Bianconeri, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni della mixed-zone della Continassa. Ha trattato vari argomenti tra cui: la gara di oggi, i prossimi obbiettivi stagionali e ha parlato di Alvaro Morata. Ecco di seguito, le parole del mister ex Milan: Sulla forza dell’Atletico Madrid: “L’Atletico è una delle squadre più forti in Europa. Questa partita ci deve portare insegnamenti, soprattutto a livello mentale. Abbiamo una settimana per prepararci al meglio per il Sassuolo. Una partita del genere non deve lasciare strascichi. ... Leggi su seriea24 (Di domenica 7 agosto 2022)- Lacontinua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali da svolgere. Oggi i Bianconeri sono stati sconfitti per 4-0 alla Continassa contro l’Atletico Madrid, tripletta dell’ex. L’allenatore dei Bianconeri, Massimiliano, ha parlato ai microfoni della mixed-zone della Continassa. Ha trattato vari argomenti tra cui: la gara di oggi, i prossimi obbiettivi stagionali e ha parlato di Alvaro. Ecco di seguito, le parole del mister ex Milan: Sulla forza dell’Atletico Madrid: “L’Atletico è una delle squadre più forti in Europa. Questa partita ci deve portare insegnamenti, soprattutto a livello mentale. Abbiamo una settimana per prepararci al meglio per il Sassuolo. Una partita del genere non deve lasciare strascichi. ...

