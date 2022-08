Inter, problemi per Brozovic: Inzaghi spera per Lecce (Di domenica 7 agosto 2022) Affaticamento per Brozovic: Inzaghi spera di averlo per la prima di campionato contro il Lecce. Le condizioni del croato “Speriamo di averlo a disposizione”. È il pensiero espresso da Simone Inzaghi a proposito di Marcelo Brozovic, subito dopo il brutto ko di Pescara contro il Villarreal. Il centrocampista croato ha saltato per precauzione il test di ieri dell’Inter dopo aver sentito il polpaccio affaticato al termine dell’allenamento di venerdì, generato da uno scontro di gioco dei giorni precedenti. Ad Appiano non c’è grande preoccupazione: per l’esordio in campionato il regista è recuperabile. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022) Affaticamento perdi averlo per la prima di campionato contro il. Le condizioni del croato “Speriamo di averlo a disposizione”. È il pensiero espresso da Simonea proposito di Marcelo, subito dopo il brutto ko di Pescara contro il Villarreal. Il centrocampista croato ha saltato per precauzione il test di ieri dell’dopo aver sentito il polpaccio affaticato al termine dell’allenamento di venerdì, generato da uno scontro di gioco dei giorni precedenti. Ad Appiano non c’è grande preoccupazione: per l’esordio in campionato il regista è recuperabile. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

