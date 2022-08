Di Maio salva la poltrona. Ma scatena il caos nel suo partito (Di domenica 7 agosto 2022) Malumori all’interno di Impegno Civico dopo l'inciucione con Letta: le condizioni imposte dal partito Democratico non riguardano tutta la truppa di ex 5 Stelle Leggi su ilgiornale (Di domenica 7 agosto 2022) Malumori all’interno di Impegno Civico dopo l'inciucione con Letta: le condizioni imposte dalDemocratico non riguardano tutta la truppa di ex 5 Stelle

MariaLa36193924 : @PropagandaRigh1 Patto salva-poltrone dalla Carfagna a Fratoianni passando per Di Maio e Letta. I seggi in Parlame… - giangu123 : @piersileri @repubblica non ti ricandidi perché non ha possibilità di essere rieletto, Di Maio salva la sua poltro… - claudio301065 : @shevaman2022 È tutto calcolato hanno fatto in modo che il movimento uscisse per dargli la colpa con la complicità… - annamariabusia : Il boccone amaro offerto da Letta a Di Maio, il «diritto di tribuna» per i leader che salva solo lui: così già risc… - stestereste : @AzzolinaLucia Dicci un po' ora ciò che ne pensi di di Maio che o vi tradisce tutti e 60 o ne tradisce 57 e salva a… -