Charles Leclerc non cambia idea sulla Ferrari: c'è ancora fiducia

Tanti errori, sì. Del pilota e del team. Ma la fiducia, fin qui, sembra essere davvero intatta. Parola di Charles Leclerc. Il giovane pilota monegasco della Ferrari ha parlato del feeling lavorativo positivo con il team di Maranello. Un'ottima notizia per il box del Cavallino Rampante che dovrà invertire, però, il trend negativo imboccato qualche settimana fa.

Charles Leclerc: "Ho fiducia nel metodo Ferrari"

Ecco le parole del pilota monegasco della Rossa di Maranello rilasciate alla prestigiosa BBC: "Sappiamo che dobbiamo lavorare sulle strategie, come team ne siamo consapevoli e faremo di tutto per ...

frafacchinetti : Chiedo io scusa a Charles Leclerc per essere circondato da persone che non hanno idea di quello che fanno. Abbiamo… - VIRGINRINGO : Licenziatevi!!! Basta!!! @Charles_Leclerc costretto a combattere con strategie e decisioni di un box surreale..… - BonifaciDaniele : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc Ve posso di la verità? No, me sto a riposà, mi mancano le battaglie di charles ma… - Francesco704 : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc Non mi mancano le vostre strategie per distruggere le gare di leclerc, per niente. - Giovann68127899 : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc Cerchiamo di non farci umiliare in queste ultime 9 gare e costruire quello che ma… -