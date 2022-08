WWE: Liv Morgan fischiata dai fan, Rhea Ripley la invita a unirsi al Judgment Day (Di sabato 6 agosto 2022) Liv Morgan negli ultimi anni ha conquistato il cuore di tutti i fan della WWE: la ragazza del New Jersey infatti è riuscita a conquistarsi un posto tra i main eventer grazie ai suoi grandi miglioramenti sul quadrato e al suo forte legame con i fan, sempre pronti a sostenerla nelle sue battaglie. Sembra però che negli ultimi tempi i fan si siano stancati di vedere la loro beniamina apparire come una campionessa “debole” e nell’ultimo episodio di SmackDown hanno fatto capire chiaramente di non gradire la direzione presa dalla campionessa. I fan infatti hanno iniziato a fischiarla subito dopo aver rivisto le immagini della sua vittoria ‘sporca’ di SummerSlam e mentre la Morgan cercava di giustificarsi, i fan aumentavano l’intensità dei fischi. Una proposta indecente Anche Kayla Braxton, intervistatrice, ha mostrato perplessità sul suo volto ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 6 agosto 2022) Livnegli ultimi anni ha conquistato il cuore di tutti i fan della WWE: la ragazza del New Jersey infatti è riuscita a conquistarsi un posto tra i main eventer grazie ai suoi grandi miglioramenti sul quadrato e al suo forte legame con i fan, sempre pronti a sostenerla nelle sue battaglie. Sembra però che negli ultimi tempi i fan si siano stancati di vedere la loro beniamina apparire come una campionessa “debole” e nell’ultimo episodio di SmackDown hanno fatto capire chiaramente di non gradire la direzione presa dalla campionessa. I fan infatti hanno iniziato a fischiarla subito dopo aver rivisto le immagini della sua vittoria ‘sporca’ di SummerSlam e mentre lacercava di giustificarsi, i fan aumentavano l’intensità dei fischi. Una proposta indecente Anche Kayla Braxton, intervistatrice, ha mostrato perplessità sul suo volto ...

