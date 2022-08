Venezia, boom di contagiati. 13 tesserati positivi (Di sabato 6 agosto 2022) Il Venezia ha riscontrato un boom di positivi al Covid in squadra: un numero che tocca addirittura ben 13 tesserati Inizio stagione che si dimostra complicato per il Venezia. Mercato? No bensì i risultati riscontrati dai tamponi. Come citato da Di Marzio, sono stati riscontrati ben 13 positivi all’interno del gruppo squadra, mettendo a rischio sia la Coppa Italia che l’inizio del campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022) Ilha riscontrato undial Covid in squadra: un numero che tocca addirittura ben 13Inizio stagione che si dimostra complicato per il. Mercato? No bensì i risultati riscontrati dai tamponi. Come citato da Di Marzio, sono stati riscontrati ben 13all’interno del gruppo squadra, mettendo a rischio sia la Coppa Italia che l’inizio del campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

