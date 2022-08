Roberto Benigni, doloroso lutto: il gesto dell’attore non è passato inosservato (Di sabato 6 agosto 2022) Roberto Benigni, tristissimo e doloroso lutto: il gesto dell’attore non è passato inosservato; gli ha detto addio in questo modo Artista amatissimo e stimatissimo. Attore, comico, regista e sceneggiatore italiano. E’ uno dei personaggi più amati nel mondo dello spettacolo. Oggi, Roberto Benigni piange una dolorosa perdita. Un doloroso lutto ha colpito l’amatissimo attore Roberto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 6 agosto 2022), tristissimo e: ilnon è; gli ha detto addio in questo modo Artista amatissimo e stimatissimo. Attore, comico, regista e sceneggiatore italiano. E’ uno dei personaggi più amati nel mondo dello spettacolo. Oggi,piange una dolorosa perdita. Unha colpito l’amatissimo attoreL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Agenzia_Ansa : ? morto a Roma l'attore Alessandro De Santis, ricordato per aver interpretato il personaggio 'Lillo' nel film 'John… - arayaventi : @nahuutwm Dancer in the dark de LarsVonTrier La vita e bella de Roberto Benigni - bombalessandro : vorrei invecchiare come Roberto Benigni - EquityDiamond : RT @emanuelecarioti: ??????È morto a Roma l'attore Alessandro De Santis: interpretò #Lillo in '#JohnnyStecchino' - alejand09098718 : RT @sergioandreola: La 500 nel cinema italiano Johnny Stecchino (1991), dir. Roberto Benigni -