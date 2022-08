Renzi e Letta si insultano a vicenda. Volano gli stracci: il messaggio che fa scalpore (Di sabato 6 agosto 2022) Non si placa lo scontro tra Matteo Renzi e il Partito Democratico. Un'intervista al Corriere della Sera del numero uno di Italia Viva ha fatto andare su tutte le furie i dem: “Credo che il motivo per cui Enrico Letta abbia parlato con tutti tranne che con noi sia legato a piccole vendette personali per le vicende del passato. Non si spiega una coalizione che mette insieme storie totalmente diverse che parte da un veto a una e una sola forza politica. Evidentemente Enrico pensava di ferirci nel dire ‘Tutti, ma non Italia viva'. Vedendo come sono andate le cose non finirò mai di ringraziarlo. Ci ha restituito uno spazio politico e l'indecoroso balletto di queste ore del centrosinistra mi rafforza nel progetto di non partecipare a coalizione finte e posticce”. Le parole dell'ex presidente del Consiglio non sono affatto andate giù in casa Pd ed è ... Leggi su iltempo (Di sabato 6 agosto 2022) Non si placa lo scontro tra Matteoe il Partito Democratico. Un'intervista al Corriere della Sera del numero uno di Italia Viva ha fatto andare su tutte le furie i dem: “Credo che il motivo per cui Enricoabbia parlato con tutti tranne che con noi sia legato a piccole vendette personali per le vicende del passato. Non si spiega una coalizione che mette insieme storie totalmente diverse che parte da un veto a una e una sola forza politica. Evidentemente Enrico pensava di ferirci nel dire ‘Tutti, ma non Italia viva'. Vedendo come sono andate le cose non finirò mai di ringraziarlo. Ci ha restituito uno spazio politico e l'indecoroso balletto di queste ore del centrosinistra mi rafforza nel progetto di non partecipare a coalizione finte e posticce”. Le parole dell'ex presidente del Consiglio non sono affatto andate giù in casa Pd ed è ...

