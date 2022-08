Paolo Fresu e le poesie di Ferlinghetti alla Casa del Jazz di Roma (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Da San Francisco alla Sardegna, passando per Roma: è la parabola tra musica e poesia che disegna idealmente Paolo Fresu, protagonista alla tromba e al flicorno con il suo nuovo trio – Dino Rubino al pianoforte, Marco Bardoscia al contrabbasso, Daniele Di Bonaventura al bandoneon – del concerto “Ferlinghetti”, intitolato al poeta e all’editore della beat generation Lawrence Ferlinghetti, statunitense di padre italiano (morto prima che lui nascesse), per la precisione lombardo, e di madre franco-portoghese (ricoverata in manicomio quando lui aveva solo pochi mesi), una vita tra la Francia e gli Usa, prima di trasferirsi stabilmente in California. Fresu, ‘re’ del Jazz italiano, ideatore nella sua Sardegna della rassegna ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Da San FranciscoSardegna, passando per: è la parabola tra musica e poesia che disegna idealmente, protagonistatromba e al flicorno con il suo nuovo trio – Dino Rubino al pianoforte, Marco Bardoscia al contrabbasso, Daniele Di Bonaventura al bandoneon – del concerto “”, intitolato al poeta e all’editore della beat generation Lawrence, statunitense di padre italiano (morto prima che lui nascesse), per la precisione lombardo, e di madre franco-portoghese (ricoverata in manicomio quando lui aveva solo pochi mesi), una vita tra la Francia e gli Usa, prima di trasferirsi stabilmente in California., ‘re’ delitaliano, ideatore nella sua Sardegna della rassegna ...

