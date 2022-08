MotoGP, Marco Bezzecchi: “Una bella giornata, ora completiamo l’opera in gara” (Di sabato 6 agosto 2022) E’ un arrivato un settimo posto per Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato di Silverstone il romagnolo ha dato seguito al buon feeling con la Ducati GP21, realizzando un tempo considerevole in un turno molto equilibrato e livellato. Il migliore è stato il francese Johann Zarco con la Ducati Pramac davanti all’Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales e alla Ducati ufficiale dell’australiano Jack Miller. Bezzecchi, da par suo, ha dato seguito alle buone indicazioni del primo giorno di libere, mettendo in mostra un’ottima velocità sia sul giro secco che sul passo gara, considerando i tempi delle prove libere 4 nel corso delle quali i centauri hanno provato i long run. MotoGP, Luca ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) E’ un arrivato un settimo posto per(Mooney VR46 Racing Team) nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2022 di. Sul tracciato di Silverstone il romagnolo ha dato seguito al buon feeling con la Ducati GP21, realizzando un tempo considerevole in un turno molto equilibrato e livellato. Il migliore è stato il francese Johann Zarco con la Ducati Pramac davanti all’Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales e alla Ducati ufficiale dell’australiano Jack Miller., da par suo, ha dato seguito alle buone indicazioni del primo giorno di libere, mettendo in mostra un’ottima velocità sia sul giro secco che sul passo, considerando i tempi delle prove libere 4 nel corso delle quali i centauri hanno provato i long run., Luca ...

